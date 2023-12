Il Natale ’anticipato’ per diciassette famiglie

Natale è alle porte, ma per alcune famiglie Babbo Natale è arrivato in anticipo grazie alla delegazione dell’Ordine di Malta dell’Emilia Occidentale. Sabato scorso nei locali del Cenacolo francescano in Viale regina Margherita, diciassette nuclei familiari, seguiti dalle sorelle del Cenacolo, dall’ordine melitense e dalla Caritas di Pieve Modolena hanno ricevuto in dono buoni spesa mentre i più piccini hanno ricevuto in dono giocattoli, libri e cioccolatini. Proprio i bimbi delle famiglie beneficiarie hanno allestito l’albero di Natale mentre i volontari hanno degustato un tè alla menta insieme ad alcuni piatti tipici nordafricani, preparati da una mamma di un nucleo familiare.