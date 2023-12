Il Natale da Scandiano a Rubiera: tra mercatini e giostre è già magia

Da oggi molti eventi natalizi animeranno i comuni con tante proposte per adulti e bambini. Oggi ad Albinea in piazza Cavicchioni sarà organizzato un pomeriggio all’insegna del divertimento con vin brulè, canzoni natalizie, cori, prodotti tipici e distribuzione di piccoli arbusti ai cittadini. Il Comune, in collaborazione con Casa Betania, Albinea Alive, la scuola di Musica Risonanze e il comitato genitori, ha organizzato una serie di iniziative che farà da cornice all’accensione dell’albero di Natale. Numerosi gli appuntamenti a Scandiano. Mercatini per le vie del centro storico, la pista del ghiaccio nel parco della Resistenza, il trenino natalizio e molto altro nel programma del Comune di Scandiano per i suoi cittadini. Da giovedì al 28 gennaio il periodo natalizio sarà caratterizzato da tante proposte per grandi e piccoli. Si parte il 7 con apertura della pista di pattinaggio al parco della Resistenza. Venerdì 8 sarà inaugurata, alle 15.30, la casetta di Babbo Natale in piazza Duca d’Aosta con lettura di racconti di Natale sotto una nevicata artificiale a cura di Teatro Ancescao La Rocca. Alle 17.30 la musica del coro gospel Soul accompagnerà l’accensione dell’albero di Natale dell’associazione dei commercianti di Scandiano in piazza I Maggio. Un ulteriore albero verrà acceso ad Arceto in piazza Pighini alle 17. Sempre l’8 dicembre mercatini arte-ingegno e viaggio tra i sapori nella piazza del Gusto per gli adulti oltre alla giostra e stand che prepara popcorn e zucchero filato: Piazza del Gusto, giostra e stand saranno presenti in piazza Duca d’Aosta anche durante gli appuntamenti successivi.

Molte le attività pure a Rubiera. Il trenino di Natale per le vie del paese, la pista di pattinaggio in via Chinnici, Babbo Natale che arriva col suo bus rosso a due piani per ricevere le letterine dei ragazzi, il Faith Gospel Choir che canterà in centro: domani inizierà la magia di Natale a Rubiera in collaborazione con Radio Bruno. "Sarà un dicembre – spiega il sindaco Emanuele Cavallaro – all’insegna della magia, tradizione, sapori, ricordi con appuntamenti per i bambini di ogni età". Sul sito internet del Comune di Rubiera è riportato il programma completo.

m. b.