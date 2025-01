"Il Natale dei negozi? Meglio che in passato"

E’ positivo il bilancio del commercio a Scandiano durante il periodo delle festività natalizie. A sostenerlo è Federica Boni Iotti, presidente dell’associazione dei commercianti scandianesi. Boni Iotti, terminate recentemente le feste all’inizio del nuovo anno, esprime la propria soddisfazione: "Hanno certamente aiutato le iniziative di dicembre e gennaio organizzate, nelle scorse settimane, dai commercianti, dalla nuova Proloco e dal Comune grazie alla disponibilità dell’assessore al commercio. Un Natale migliore per le attività rispetto a quello dello scorso anno. I commercianti, dalle informazioni raccolte tra i miei colleghi, hanno lavorato: complessivamente, considerata ovviamente la situazione economica preoccupante e difficile, siamo quindi soddisfatti per le vendite. Sono stati regalati ben oltre 22mila biglietti della lotteria: ogni tagliando è stato donato ai nostri clienti per un acquisto con una spesa minima di trenta euro".

L’associazione dei commercianti continuerà a promuovere altri eventi con l’obiettivo di valorizzare sempre le attività locali rilanciando gli acquisti. "Lavorando insieme e impegnandoci si portano a casa dei risultati – sottolinea sempre Federica Boni Iotti –. E’ inoltre importante evitare gli acquisti online perché potrebbero poi causare in futuro la chiusura definitiva dei nostri negozi nei centri causando di conseguenza le ‘città fantasma’. Invitiamo pertanto ad acquistare direttamente nei negozi. Anche nel 2025 proseguiranno comunque le nostre attività attraverso un ricco programma per tutto l’anno: nei prossimi mesi ad esempio sono previsti gli eventi per Carnevale, Pasqua e non mancheranno gli aperitivi in piazza per rendere Scandiano più attrattiva".

Intanto sono iniziati i saldi invernali. Non tutti gli esercenti sono però favorevoli per proporli già in questo periodo. "I saldi penalizzano estremamente la nostra categoria – osserva Boni Iotti –. A gennaio è ancora troppo presto offrire questi sconti sui prodotti in vendita. Ora siamo in pieno inverno e dovrebbero invece iniziare nei mesi successivi per non danneggiare i titolari dei negozi. Su questa problematica sarà certamente fondamentale consultare attentamente le associazioni di categoria per cercare d’individuare una soluzione".

Matteo Barca