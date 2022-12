"Il Natale dei ragazzi del Beccaria"

di Marco Scarpati*

Quei terribili ragazzi evasi dal Beccaria. Uno di loro aveva raggiunto degli amici a Sesto San Giovanni, in una piazza; insieme ascoltavano un po’ di musica, con una cassa portatile. Un altro era stato subito trovato perché si era recato a casa della madre della sua compagna, per vivere un poco di affetto... Un altro ancora era tornato proprio a casa sua, così la famiglia per qualche ora lo ha accolto, coccolato per Natale e nascosto. Poi sua sorella gli ha suggerito di costituirsi e di non tardare troppo per non peggiorare la sua situazione. Il quarto dei ritrovati, invece, era dalla zia. (...)

*legale e consulente Aduc