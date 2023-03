Il negozio di prelibatezze sostiene la Radioterapia

Una raccolta fondi per implementare l’intelligenza artificiale del reparto di radioterapia oncologica dell’ospedale Santa Maria Nuova. È l’obiettivo del temporary store che inaugura – col taglio del nastro dell’assessore regionale Alessio Mammi – stamattina alle 11 in Piazza Prampolini nei due negozi concessi in comodato dalla Diocesi (dove una volta c’era lo store club della Reggiana) ai civici 5c e 5d. L’iniziativa è organizzata dal comitato onlus Reggio in Salute, in particolare dal presidente Franco Ferrari e dalla factotum dal cuore grande Rita Storchi. Da oggi e per ogni sabato di marzo, lo store aprirà dalle 9 alle 19,30 e venderà fiori e prodotti gastronomici reggiani (dall’erbazzone alla pasta fino ai biscotti) donati dalle aziende che sostengono il progetto benefico. Principali sponsor dell’evento sono Mazzini Fiori, Fattore Italia e Gastronomia Piccinini. Inoltre si potrà trovare anche l’aceto balsamico prodotto dal campione olimpico di sci Giuliano Razzoli, sempre vicino al comitato per l’amicizia che lo lega a Rita Storchi.