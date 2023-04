Il nervosismo lo tradisce In auto nasconde cocaina

Nascondeva droga e soldi sulla sua auto. Giovedì pomeriggio, durante un servizio di controllo del territorio, i carabinieri della sezione radiomobile hanno fermato una macchina in via Turri, con a bordo un 26enne. Il giovane è sembrato molto agitato e particolarmente frettoloso, così gli uomini dell’Arma hanno deciso di approfondire. Dentro l’abitacolo hanno scoperto stupefacente e denaro ritenuto provento della vendita: alcuni grammi di cocaina, spartita in quattro dosi, erano inseriti nel bracciolo anteriore dell’auto, e c’erano duemila euro dentro un marsupio posizionato sotto il sedile. È poi scattata la perquisizione domiciliare, che ha permesso di ritrovare altri 13 grammi di cocaina già suddivisa, un bilancino di precisione e due panetti di hashish del peso di circa due etti. Per lui, giovane originario del Marocco, è scattato l’arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I militari hanno sequestrato la droga e i soldi attribuiti alla vendita della sostanza.

Ieri mattina il 26enne è comparso in tribunale davanti al giudice Sarah Iusto. Assistito dall’avvocato Angelo Russo, si è avvalso della facoltà di non rispondere. L’arresto è stato convalidato e all’uomo sono state applicate le misure cautelari richieste dal pm - e a cui la difesa si è opposta -, cioè gli obblighi di dimora nel comune di Correggio e di presentazione alla polizia giudiziaria, con il divieto di uscire di casa dalle 21 alle 5.

al.cod.