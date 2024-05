Il nido Bollicine riapre ai bimbi

Il nido Bollicine di Rubiera riaprirà a settembre. Una notizia annunciata dal sindaco Emanuele Cavallaro. "Era maggio di un anno fa – ricorda il primo cittadino – quando, con una certa tristezza, siamo stati costretti a chiudere il nido Bollicine, a cui siamo tutti affezionati, a causa del ridotto numero di richieste di iscrizione arrivate. Avevamo detto che sarebbe stato qualcosa di temporaneo ed eravamo pronti a riaprire per il prossimo anno scolastico, ma serviva una cosa, fondamentale, a mantenere questo impegno: i bimbi. E i bambini sono arrivati".

Non solo sono aumentati i nati, ma sono davvero tante (86) le famiglie che hanno presentato domanda. "Siamo dunque stati molto felici – spiega Cavallaro – nell’ultima giunta di approvare l’atto di indirizzo che porterà a riaprire il Bollicine già dal prossimo anno scolastico. In questi mesi si farà tutto quello che è necessario per raggiungere questo obiettivo". L’amministrazione sarà impegnata per la procedura di gara per l’assegnazione del servizio, lavori di manutenzione straordinaria alla struttura, qualche adeguamento degli arredi anche in funzione delle nuove progettualità.

"Calcoliamo così – sottolinea Cavallaro – di dare una ampissima risposta almeno ai bimbi residenti, potenziando di circa una ventina i posti a disposizione, anche nelle fasce d’età più basse, storicamente quelle più in difficoltà. Naturalmente dovremo di nuovo affrontare qualche costo in più: si può stimare un centinaio di migliaia di euro l’anno, ma la notizia che i bimbi siano tornati ad aumentare, dopo gli anni terribili della pandemia, rende tutto meraviglioso".

Matteo Barca