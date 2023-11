Il nidoscuola Choreia riapre a una settimana dall’incendio

A una settimana dall’incendio doloso che ha provocato danni alla scuola d’infanzia Choreia Panta Rei, bambini ed educatori possono finalmente rientrare nelle strutture educative.

Sono stati infatti necessari interventi per restituire la completa agibilità e le condizioni di totale sicurezza agli ambienti scolastici. Lunedì mattina alle 8,30 il ritrovo è davanti alla scuola di via Gramsci: non solo per accogliere famiglie e bambini, ma anche per ringraziare della solidarietà e della vicinanza che, a più livelli, è arrivata ai responsabili dell’istituto.

"Colpiti dalla violenza del fuoco, nel giorno precedente la Giornata dei Diritti all’Infanzia, il nostro antidoto sarà nel divulgare un messaggio di educazione, cultura, bellezza, legalità e gentilezza come diritti per tutti. Colpire una scuola – dicono dal nido – è un atto doloroso e violento e la nostra cooperativa prende posizione, si dichiara luogo di accoglienza e bellezza contro ogni forma di violenza, chiedendo a cittadini, famiglie, istituzioni di partecipare e unirsi alla nostra voce".

A riassumere la posizione dei bambini arriva una frase della piccola Rheaan, di cinque anni: "La scuola è andata a fuoco e la mamma mi ha detto la verità. Lunedì torno nella mia scuola". Dunque, un invito ai cittadini a partecipare direttamente alla riapertura dell’asilo nido, oppure partecipando a distanza al flashmob, usando una cartolina preparata dalla scuola per l’occasione, da divulgare alla stessa ora sui vari canali social.

La sera del 18 novembre scorso, dall’asilo aveva iniziato ad alzarsi una nube di fumo densa e dall’odore acre (si è capito in seguito che a prendere fuoco erano stati anche gli stivali di gomma e gli impermeabili dei bimbi), che ha allertato i condomini della zona. Per fortuna infatti il rogo non è divampato in orario scolastico, e ha interessato un gabbiotto esterno alla struttura.