Il ’No’ di Parma all’accordo siglato "Contrari al predominio reggiano"

"Siamo contrari ad una situazione di predominio reggiano". Le associazioni di Parma intervengono sulla querelle della fusione delle camere di commercio con Reggio e Piacenza. Dopo che è saltato l’accordo sui numeri per comporre la governance, tra accuse al veleno, giochi di potere e campanilismo, gli imprenditori della città ducale parlano attraverso la Gazzetta di Parma. Partendo dal patto siglato nel marzo 2018 che prevedeva "che il nuovo consiglio fosse composto in maniera paritetica da dieci membri per ciascuna provincia". E che "su basi paritarie era stata ipotizzata una giunta da 11 membri, tre per ogni territorio con l’assegnazione di un decimo al territorio economicamente più rilevante vale a dire Reggio, cui si aggiungeva il presidente che si era deciso fosse a rotazione, ma per la prima consigliatura toccasse anch’esso a Reggio, e con la sede a Parma. Un assetto che garantiva un sostanziale necessario equilibrio". E ancora: "Questa impostazione dovette essere adeguata alla successiva previsione normativa che la giunta fosse al massimo di 7 componenti più il presidente per cui si passò a definire che in tale composizione ogni territorio avesse due rappresentanti, che il settimo fosse sempre del territorio economicamente più rilevante, mantenendo che il presidente in fase costituente fosse reggiano".

Ma dov’è saltato il banco? "Sin dal 2017 – scrivono le associazioni di Parma – avevamo chiarito che il principale organo decisionale della nuova camera di commercio, cioè la giunta, non poteva prevedere come richiesto dai reggiani, una maggioranza assoluta del loro territorio con 4 membri su 8 fra cui il presidente di loro competenza che di fatto, avendo il voto doppio, in caso di decisioni in cui Piacenza e Parma avessero una posizione opposta a quella di Reggio, portava ogni decisione nei pieni poteri del territorio reggiano. Di questo, associazioni di Reggio e i vertici della Regione ne erano perfettamente a conoscenza". Insomma Parma sostiene che già nel 2017 manifestò perplessità sull’accordo poi però sottoscritto da tutti, anche da Parma.

"Le associazioni di Reggio, intravedendo la possibilità di avere una maggioranza assoluta, si sono sfilate dall’accordo. Una scelta incomprensibile", attacca Parma. Mentre Reggio addita la colpa della rottura oltr’Enza dove si sarebbero ‘rimangiati‘ tutto. E ora? La fusione avverrà comunque per effetto della riforma che la sancisce per legge. Ma i presagi non sono buoni. "Stiamo valutando quali iniziative assumere", dicono da Parma. E infine giù la maschera su quanto poco credessero al progetto: "Una situazione che evidenzia come la riforma non abbia mai tenuto conto delle volontà reali dei territori e delle associazioni...".

Daniele Petrone