Il Noce Nero è pieno di cloroplasti. Clown e teatro-danza nel parco

Si chiama Cloroplasti Festival e oggi tornerà ad animare il parco del Parco Noce Nero, alla Rosta Nuova.

Ma perchè cloroplasti? Il cloroplasto è l’organulo della fotosintesi clorofilliana: insomma, qualcosa che attiva le energie e rigenera l’ambiente.

L’apertura è prevista alle 16 con l’atelier creativo per bambini “Come foglie“ a cura di Silvia Cristofori. Un’occasione per scoprire come il mondo naturale che ci circonda racconta qualcosa di noi, ci assomiglia e ci trasforma. Attraverso diversi strumenti, tecniche e materie, si indagheranno con i linguaggi espressivi elementi naturali raccolti nel parco del noce Nero.

Alle 17 La citta dei ragazzi 2024 incontra Cloroplasti Festival con lo spettacolo G.A.S./ spettacolo di clown di Compagnia del Buco, Luca Macca e Simone Vaccari. In una tranquilla giornata estiva in un piccolo camping, si aggirano due strani soggetti. Una bombola e un fornello, due cassette e un telo cerato: quanto basta per stravolgere la giornata dei campeggiatori con comiche e assurde azioni. Uno spettacolo rivolto a tutti a partire dai 5 anni.

A seguire danza al parco: alle 18.30 Studio per aliseo – sintesi poetica di Anemoi di Manfredi Perego, produzione Balletto Teatro Di Torino. Aliseo è un vento costante, regolare, come il desiderio di esplorare e danzare... Il vento distrugge o trasporta, il vento è carattere invisibile dai visibili risultati. Aliseo è un viaggio di trasformazione, senza inizio, senza fine.

Alle 19 Evocazioni di Claudia Rossi Valli e Tommaso Monza per la Compagnia Natiscalzi Dt. Uno spettacolo dil teatro-danza per restituire memorie, leggende, racconti di testimonianze dei luoghi come nuove Novelle in un magma di voci e immagini evocative tra passato e presente. Dalle 16sarà possibile visitare l’esposizione del market creativo a cura di Little Market e dalle 18 gustare gnocco fritto e bersi un aperitivo, cura del Centro Sociale Rosta Nuova in collaborazione con il Caffè Noce Nero. In caso di maltempo l’evento sarà realizzato all’interno del Centro Sociale Rosta Nuova