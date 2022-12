Il nodo carceri e quel ’non detto’ che coinvolge tutti

Forse per poter costruire un discorso sincero sui carceri minorili e più in generale sul sistema carcerario italiano, bisognerebbe partire da un assunto che in pochi hanno il coraggio di pronunciare: nessuno, nella cosiddetta società civile, è mosso a pietà verso chi ha commesso un reato. E questo complica molto le cose. Perché se le nostre carceri sono diventati luoghi avulsi dalla realtà, università per criminali, formicai di vite anonime, questo è anche perché in pochi se ne interessano al di fuori di quelle sbarre. La reazione tipo è un’alzata di spalle e un pensiero leggero “be’ son criminali, devono pagare“. Sì, hanno commesso reati. Ma questo basta per isolarli, discriminarli e non fornire loro alcuna via d’uscita? Andatevi a vedere i numeri delle carceri italiane, dagli anni ’90 a oggi. L’incremento è impressionante e immotivato rispetto al numero di reati violenti commessi. Ciò significa che si è ampliata a dismisura la categoria dei reati che meritano l’imprigionamento, ma questa è una scelta del legislatore, non è una legge divina. Forse ripensare al sistema penale in toto farebbe bene, in particolare in casi come i reati minorili. E magari bisognerebbe prendere spunto da alcuni progetti eccellenti di alcune carceri italiane (Bollate docet), di rieducazione vera e di riassimilazione nella società, che non accrescano il senso di esclusione di chi, spesso, è nato e vissuto ai margini. Non per colpa sua.