Il nostro Lambrusco in vetrina a Milano

Il nostro frizzante si mette in vetrina a Milano. "I colori del Lambrusco: bollicine emiliane nel calice": questo il nome del banco di assaggio organizzato dal Consorzio Tutela Lambrusco in collaborazione con Ais Lombardia e in programma a Milano per lunedì 20 febbraio dalle 15:30 alle 20:30, presso il Westin Palace Hotel, in piazza della Repubblica 20. L’appuntamento, gratuito ed aperto a operatori del settore, soci Ais e stampa, sarà l’occasione per degustare le diverse sfumature delle bollicine di Modena e Reggio grazie ai settanta vini proposti.