"Il nostro obiettivo era la verità"

Con gli occhi lucidi, i due avvocati di Saqib Ayub, il giovane allora innamorato di Saman, pietra dello scandalo per la famiglia, commentano la sentenza: un dispositivo che lo ha escluso, come parte civile, da ogni risarcimento (assieme al fratello Alì).

"Saman avrà per sempre 18 anni, invece per loro la vita continua, ci sono vicende processuali che si alternano – ha detto a margine dell’udienza l’avvocato Barbara Iannuccelli (nella foto) –. Non comprendiamo l’ergastolo ai genitori, che non avrebbero partecipato alla fisica esecuzione del delitto, invece 14 anni per quello che viene considerato l’esecutore materiale... Dobbiamo leggere le motivazioni. Questo percorso processuale ha riservato tutta una seria di colpi di scena dove, piano piano, sono state spazzate via testimonianze importantissime, come quella del fratello e di Danish, che collocavano i due cugini sulla scena del crimine. Rimane il dispiacere.

Mi sono sempre chiesta cosa pensasse Saman della felicità, perché aveva sul comodino il libro per prendere la patente. Aveva tanti sogni, il suo progetto di vita".

E Claudio Falleti, l’altro legale che fin dal primo istante lo ha seguito nel suo percorso di vita, commenta: "Il nostro obiettivo non era avere un risarcimento in denaro, ma dare giustizia a Saman e arrivare alla verità".

