"Il nostro ospedale Franchini punto di riferimento in Val d’Enza"

Il dottor Fausto Torelli, sindaco di Montecchio Emilia, candidato al secondo mandato con Montecchio Futura, chiamato in causa dall’avvocato Borghi, candidato dell’opposizione, in merito alla situazione dell’ospedale Franchini, specifica alcune questioni fondamentali in modo da chiarire ai cittadini la reale situazioni e le concrete prospettive del nosocomio montecchiese. "Ci tengo a chiarire alcuni aspetti fondamentali – attacca il sindaco Torelli –. Partiamo dal punto nascite: attraverso la nostra politica di ampliamento della zona di pertinenza dell’ospedale Franchini a tutta la Val d’Enza, compresa quella parmense, quindi compresa l’azienda Usl che è stata coinvolta nella ristrutturazione del servizio di emergenza-urgenza proprio per ampliare questo bacino d’utenza, ha sicuramente un futuro certo, Mire o non Mire, perché il punto nascite dipende dal numero di parti che vengono eseguiti e quindi l’ampliamento della zona spiega la presa di importanza e la realizzazione di un punto nascite che ha sicuramente un futuro, considerando anche la storia importante che l’ostetricia ha nell’ospedale Franchini".

Poi, "l’assessore Donnini ha confermato l’apertura per 12 ore del Pronto soccorso, al quale sarà affiancato il Cau. Sarà un affiancamento, non una sostituzione e questo punto deve essere molto chiaro. I medici che lavoreranno all’interno del Cau sono medici abilitati e formati per affrontare le emergenze a bassa intensità, perché il Cau deve affrontare l’emergenza a bassa intensità. Quindi, punto nascite, Pronto soccorso, ruolo aumentato e incrementato di importanza del Franchini in tutto il nostro territorio, sono una realtà che è dipesa dalla nostra scelta politica di voler dare un ruolo interprovinciale al Franchini. Su questa tesi il dottor Borghi era contrario: quando si è parlato di ampliamento verso il parmense la sua posizione è sempre stata quella invece di perdita di potere dell’ospedale Franchini di Montecchio. L’ospedale Franchini è a Montecchio, ma è l’ospedale della Val d’Enza ed è ormai diventato un punto di riferimento di tutta la Val d’Enza e solo così giustifica il proprio futuro futuro, che io vedo molto importante e molto florido. Quindi, per concludere, l’unico timore che deve avere il dottor Borghi è quello di non essere sufficientemente informato su quelli che sono i problemi reali e di non essere adeguatamente pronto per affrontare questo tipo di problematiche".