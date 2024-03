"Il nostro quartiere in balìa dei ladri. È l’ennesimo furto in casa mia"

"Non ne possiamo più. In circa venticinque anni è già la quinta volta che vengono i ladri in casa. E negli ultimi tempi questi episodi avvengono in tempi sempre più ravvicinati. L’intero quartiere è troppo spesso preda di ladri e truffatori, che purtroppo agiscono indisturbati". Non riesce a trattenere la rabbia Lorenza Parmigiani, dopo l’ennesima sgradita ’visita’ dei ladri, avvenuta l’altra sera nella sua abitazione a San Giacomo di Guastalla. "Sono uscita un paio d’ore per andare al cinema, nella primissima serata. Ma i ladri – racconta la donna – devono aver controllato i miei movimenti, entrando in azione non appena mi sono allontanata". I malviventi sono passati dal giardino per arrivare sul retro dell’edificio, dove hanno divelto le robuste inferriate in metallo per poi forzare la finestra. Una volta entrati, gli intrusi hanno messo a soqquadro le varie stanze, lasciando oggetti e abiti ovunque, sparsi sui letti e sul pavimento. "Alla fine sembra che non abbiano preso nulla. Cercavano oggetti d’oro, preziosi e denaro, che non tengo in casa. Ma hanno lasciato parecchi danni e tanta confusione", aggiunge Lorenza Parmigiani. La stessa padrona di casa evidenzia come già nei giorni scorsi era stato segnalato un movimento sospetto nel quartiere: "Un vicino ha notato un uomo nel cortile privato e gli ha chiesto cosa stesse facendo. Ha detto che si era appartato per un bisogno fisiologico. In un cortile privato? Secondo noi stava osservando la zona in vista di qualche furto. Ma non abbiamo visto controlli e neppure accertamenti delle forze dell’ordine. Due anni fa qui a San Giacomo è stato creato il gruppo per il Controllo di vicinato. Ma, nonostante impegni e promesse, non sono stati installati neppure i cartelli che segnalano questo tipo di controllo interno organizzato. Dal municipio ci avevano garantito anche l’impegno a valutare l’installazione di telecamere di sorveglianza. Ma nulla è stato fatto". Nei mesi scorsi, in una abitazione vicina, sempre a San Giacomo, è stata rubata l’auto della figlia di Lorenza, che era in sosta sotto le finestre della cucina della casa. La vettura non è stata più rintracciata. E non mancano altri casi di furti e truffe, riusciti e tentati di recente, sempre nella frazione guastallese. "Sono esasperata da questa situazione. Ci auguriamo che possano essere presi presto adeguati provvedimenti".

Antonio Lecci