"Il nostro regalo speciale per sorridere a Natale"

Un servizio fotografico di famiglia può sembrare una banalità nel periodo natalizio. Ma quello organizzato da Errepiù - associazione che a Rubiera gestisce ‘Scuola delle Stelle’, centro dedicato a bambini con autismo e multidisabilità – ha un significato ben più profondo: ’Regalare un album dell’infanzia a famiglie che non accumulano ricordi, perché sono così affaticate da non poter dedicare il proprio tempo a progetti ‘felici’ con i loro figli’". A ribadirlo è Fabiola Casarini, fondatrice e presidente di Errepiù, che assieme all’occhio professionale delle agenzie rubieresi Digital Punto Service e Oryoki ha dato vita alla splendida iniziativa. "Durante il servizio una mamma ci ha detto: ‘Non avevo un motivo di farmi bella dal 2019’ – prosegue Casarini –. E un papà, vedendo i provini dei fotografi, ha aggiunto raggiante: ‘Stiamo stupendi e non lo sapevamo!’. Si tratta veramente di offrire un pizzico di normalità in una quotidianità difficile, ma non priva di persone in grado di aiutarli con sorprese e fonti di gioia. Questa infatti è solo una delle altre iniziative che si stanno svolgendo a Reggio ma anche in altre città italiane, finanziate interamente dalla nostra associazione". Errepiù infatti è nata per mettere a disposizione di scuole, genitori e professionisti le informazioni più aggiornate su trattamenti efficaci per l’autismo, raccogliendo fondi per aiutare chi non può sostenere i costi per interventi o formazione. "Ecco perché aiutare l’associazione è fondamentale – conclude Casarini –. Ogni euro donato viene utilizzato per bambini e ragazzi multidisabili, sia come sostengo alle famiglie che per pubblicazioni di ricerche aggiornate. E chiunque lo può fare attraverso il sito www.errepiu.org/donazioni/".

ste. c.