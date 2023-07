"Il nostro sogno è bloccato Servono fondi per ripartire"

"Nessun fondo dal Pnrr per il terzo settore per sostenere progetti sociali". A denunciarlo è Giorgio Manfredini, presidente dell’associazione ‘Progetto Anziani Arceto odv’. L’organizzazione di volontariato di Arceto da tempo è impegnata per realizzare una ‘casa-palestra’ nella frazione scandianese.

"Per il terzo settore – sottolinea Manfredini – non sono previsti finanziamenti dal piano nazionale di ripresa e resilienza e su questo tema non c’è nemmeno una discussione da parte della politica e degli amministratori. Il cantiere ad Arceto per costruire la casa-palestra è fermo per la mancanza di finanziamenti. Attendiamo risposte per un contributo dalla Regione: i tempi si sono prolungati a causa dell’alluvione che ha purtroppo colpito la Romagna. Vorrei tuttavia ricordare che il terzo settore, legato al mondo sociale, è un veicolo molto importante per le comunità".

Giorgio Manfredini spera dunque di ottenere un finanziamento per terminare l’attesa opera ad Arceto. "Il costo complessivo della struttura – dice il presidente dell’associazione – è di circa un milione e 500mila euro. Attualmente non siamo neppure alla metà dell’opera e per completarla serve un milione d’euro. Abbiamo già speso 360mila euro, raccolti grazie a nostre iniziative e donazioni. Siamo preoccupati perché è necessario trovare altri aiuti e fondi per ultimare il progetto".

La struttura sarà fruibile ai diversamente abili per attività ludiche, sportive e stabilità motoria e per recupero motorio sia personalizzato che collettivo per ogni fascia di età, ma anche con possibilità di stanze per fisioterapia e ambulatori di medicina generale o specialistica. Un complesso multifunzionale dallo sport, al sociale, al sanitario. "Mancano la copertura – evidenzia Manfredini – dell’edificio e il tamponamento esterno per un importo di 350mila euro. Successivamente sono previsti lavori per i parcheggi e tutte le rifiniture interne per completare l’opera e portarla al funzionamento. Speriamo d’inaugurarla entro la fine del 2024 o l’inizio del 2025: tutto dipenderà dal reperimento fondi (pubblici e privati) attraverso donazioni. Il ricavato della fiera di San Luigi di Arceto, dal 6 al 10 luglio, sarà destinato al nostro progetto".

Tanti sono gli eventi previsti durante la fiera di San Luigi, al parco del ‘Castello’ di Arceto, che inizierà giovedì 6 luglio alle 20.30 con il torneo di pinnacolo. Il punto ristoro sarà aperto tutte le sere. Il programma completo è riportato sulla pagina Facebook dell’associazione di volontariato ‘Progetto Anziani Arceto odv’.

Matteo Barca