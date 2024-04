"Il nostro strappo non è verso il Pd ma con questa amministrazione"

"Il nostro strappo non è nei confronti della comunità del Pd e del centro-sinistra bensì con questa amministrazione che si è dimostrata incapace di condividere e di confrontarsi, al proprio interno prima e con la comunità poi". Così l’ex sindaco Gianni Maiola, Federica Costi (vicesindaca fino al 15 marzo), Enrico Grassi, l’ex tesoriere del Circolo dem gattaticese Luciano Carloni e Luca Esposito, che hanno deciso di dare il loro sostegno alla lista civica "Uniti per Cambiare" del dottor Daniele Finucci, candidato a sindaco in alternativa a Luca Ronzoni.

"Siamo uniti in questo nuovo percorso, diverso da quello a cui siamo abituati, ma in cui crediamo fermamente… La nostra storia non si dimentica. I nostri valori non sono nascosti in soffitta ma saranno uno dei pilastri del nuovo progetto", spiegano i cinque. Motivano poi la loro scelta: "Abbiamo fatto tutto il possibile per evitare uno strappo, ma purtroppo non è stato possibile. Bastava poco: accettare che il Pd di Gattatico non può essere uniformato a un’unica idea. Molte persone hanno manifestato il proprio dissenso e alcuni dei nostri sostenitori hanno perso fiducia nel sindaco Ronzoni, dicendo che non lo appoggeranno più alle prossime elezioni. Non abbiamo ignorato questi sentimenti, anche se in passato lo si è fatto per coesione. Ci siamo impegnati per il sindaco quando era poco conosciuto, ma ora che lo conoscono in tanti non possiamo più supportarlo senza comprometterci: potrà vincere, ma non con il nostro sostegno". Il gruppo poi sottolinea come sia stato "frustrante vedere che anche il segretario del circolo non è stato in grado di promuoversi con autonomia facendosi garante della vera diversità di pensiero". Proprio per impegnarsi ancora per il bene comune, "ci siamo riconosciuti nei valori, negli ideali e siamo andati a conoscere Finucci che si è proposto di essere un collante della comunità di Gattatico. È un candidato veramente civico, trasversale, capace di fare squadra e di evidenziare i lati positivi delle persone con cui collabora. Con umiltà ci ha proposto un’idea progettuale concreta, che ha necessità di essere integrata con le diverse sensibilità. Abbiamo fiducia in un nuovo percorso alternativo all’attuale amministrazione, più aperto alle diverse opinioni nella nostra comunità. Finucci, con il suo approccio civico, è la cura giusta".

Francesca Chilloni