Il Novellara Summer Fest celebra Samuel Dilas

Sono passati poco più di otto mesi ma il suo ricordo, di gigante buono, è ancora vivo in tanti cuori. All’interno della tre giorni del Novellara Summer Fest, domenica 7 luglio si terrà anche un torneo di basket 3 contro 3, aperto agli over 18, intitolato alla memoria di Samuel Dilas (foto), giovane cestista novellarese, deceduto prematuramente lo scorso ottobre e che aveva iniziato la sua carriera con la palla a spicchi proprio nel paese della Bassa.

Anzi, in maglia Pallacanestro Novellara, nella stagione 2016-2017 ’Sam’ centrò uno storico scudetto Under 18 Elite; poi il passaggio fra i professionisti in A2 a Forlì, mentre dal 2021 era in forza al Lumezzane in B nazionale. Le iscrizioni al torneo sono vicine al tutto esaurito grazie anche al tam-tam mediatico di amici ed ex compagni di squadra che hanno rilanciato l’iniziativa tramite i propri profili social. Come antipasto, sabato 6 luglio andrà in scena il torneo Under 17.

c.c.