Il nucleo ’neve e ghiaccio’ si addestra all’elisbarco

Nelle giornate del 3 e 4 aprile si è svolto l’addestramento regionale del nucleo “neve e ghiaccio” alle pendici del monte Cusna, nel comune di Villa Minozzo.

L’attività, destinata a circa venti unità provenienti da tutta la nostra regione, si è svolta congiuntamente al reparto volo di Bologna per standardizzare le procedure di imbarco e sbarco dall’aeromobile AgustaWestland 139.

"Gli addestramenti in ambiente montano si svolgono almeno due volte all’anno, e si rendono sempre più importanti visto l’impiego crescente dell’elicottero in scenari di soccorso innevati", spiegano dal comando di via della Canalina.

In entrambe le giornate, al termine dell’addestramento con l’AW 139, le attività sono proseguite con movimentazione in ambiente impervio innevato con l’impiego delle

principali attrezzature di soccorso.

Tra le manovre effettuate, la simulazione della ricerca di persone sepolte sotto una valanga.

Il Comune di Villa Minozzo, ove ha sede il presidio estivo per la lotta AIB, ha fornito supporto logistico per l’addestramento.