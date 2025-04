Il nuovo album di Formentini

È pubblicato da alcuni giorni su tutte le piattaforme digitali il nuovo lavoro musicale di Roberto Formentini, artista reggiano, autore di "Amarsi e perdersi". Chitarrista, compositore e produttore, Roberto ha collaborato con artisti come Marco Biondi, Marco di Mauro e altri. Ha alle spalle una formazione classica con lo studio della chitarra all’istituto Merulo di Castelnovo Monti, passando poi a jazz e pop, sempre avvalendosi di insegnanti e percorsi di studi di alto livello.

Alla sua carriera dalle tante facce ha di recente aggiunto due importanti obiettivi. Ha infatti realizzato le musiche per un importante lavoro del regista e scrittore Angelo Longoni per un podcast dal romanzo "Modigliani e il principe". Ha scritto musiche per spettacoli teatrali come "L’ombra di Aldo Moro" e "Tortora una storia semplice", diretti e interpretati da Pino Calabrese, attore di teatro e cinema.