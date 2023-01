"Il nuovo anno all’insegna degli aumenti"

Ci aspetta un 2023 forse ancora più duro del 2022. Il governo appena insediato, nonostante la buona fede di cui è giusto dar credito almeno all’inizio, si trova sul tavolo una sfilza di macro problemi da risolvere che impattano direttamente sulle tasche dei cittadini. E per di più, in Europa, deve cercare nuovi alleati e un riposizionamento. L’ultimo schiaffo lo abbiamo ricevuto dalla Svezia, diventata sovranista, che ha rispedito al mittente la richiesta del nostro governo di stipulare un patto chiaro per la ridistribuzione dei migranti nei vari paesi europei. Il paradosso è proprio questo: il governo più sovranista che abbiamo mai avuto viene tradito da una nazione guidata da un esecutivo dallo stesso sentiment politico.

Cerchiamo però di non confondere la politica con la finanza. Ahinoi è sempre più vero che non siano più i parlamenti a decidere, ma le grandi compagnie e i fondi d’investimento, che tramite una efficacissima azione di lobbing ottengono pressoché ciò che vogliono. E non è neanche vero che questa guerra stia impoverendo tutti in Europa. Nient’affatto! Guardatevi un po’ i conti del consorzio Leonardo e di Iveco, per capire come questo conflitto si stia rivelando come una eldorato bellica per qualcuno. E su questo il governo può far ben poco tempo. Qualsiasi governo.