Il nuovo brano di Asia e Francesco

Si intitola "La mente è una prigione" la nuova canzone di Francesco Fiumarella (foto), attore e autore ora attivo a Roma ma conosciuto anche a Brescello, dove aveva vissuto in gioventù, quando il padre Antonio è stato comandante della locale caserma dei carabinieri. La canzone è interpretata dalla voce della parmense Asia Marcassa (foto), con l’arrangiamento del reggiano Riccardo Rossi. E’ un inno alla forza interiore e alla rinascita contro l’ansia la depressione e gli attacchi di panico. Il malessere che in molti al mondo hanno e purtroppo in pochi comprendono, in quanto è una "patologia" non visibile, e soprattutto dopo gli anni post pandemia i casi sono aumentati. Il singolo è disponibile già da sabato scorso sui più importanti store online. "E’ un brano – spiega Fiumarella – che parla a coloro che hanno affrontato o stanno affrontando periodi difficili legati all’ansia e alla depressione. Asia riesce a dare voce a sentimenti di paura e smarrimento, offrendo però una via di uscita con speranza, determinazione e la consapevolezza che, anche nelle notti più buie, la luce della resilienza può brillare dentro di noi". Si vuole affrontare un tema complesso con sensibilità e profondità, per cercare di trasmettere messaggi di forza e incoraggiamento per tutte quelle persone che devono affrontare la lotta contro la depressione.

Antonio Lecci