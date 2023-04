Il nuovo centro al vaglio dei cittadini

di Francesca Chilloni

"Uno spazio, molteplici luoghi": questa idea di flessibilità che ha guidato l’architetto milanese Federico Mazza, vincitore del concorso indetto dal Comune per ripensare la centrale piazza Cervi. "Una competizione a cui hanno partecipato ben 14 architetti provenienti da tutta Italia e anche dalla Svizzera: una partecipazione inaspettata che ci ha piacevolmente stupito", commenta il sindaco Luca Ronzoni. I cinque migliori, selezionati da una apposita commissione tecnica, sono stati premiati durante un evento che si è svolto mercoledì sera nella Sala Polivalente di Praticello, alla presenza di un’ottantina di cittadini accorsi per capire come gli sguardi esterni degli architetti vedano il principale luogo pubblico del paese ma soprattutto come creativamente lo riplasmerebbero.

Il sindaco prosegue: "Tra le indicazioni del concorso, fortemente voluto dall’assessore Carmelo Di Pietro, c’era il rispetto anche di alcune funzioni fondamentali, dall’ospitare il mercato settimanale ad accogliere iniziative pubbliche e i parcheggi. E il rispetto del budget di 300mila euro che abbiamo a bilancio". Tante le domande poste ai "creativi" e l’amministrazione, a partire dalla necessità di rilanciare l’attrattività del paese attraverso il restyling. Ronzoni, Di Pietro e l’assessore Daniele Paterlini hanno specificato come "la serata e le idee illustrate da Mazza siano solo il punto di partenza di un percorso condiviso con cittadini, associazioni commercianti… perché deve essere non la piazza del sindaco ma la piazza di tutti".

Il vincitore (a lui un premio di 6mila euro) si è formato al Politecnico di Milano ed è un docente universitario con numerose esperienze professionali. Il suo progetto - sottolinea Ronzoni - ridisegna gli spazi mettendo in forte evidenza l’area di fronte al Municipio, pedonalizzata, che diventa un elemento riservato alle persone e alle relazioni; propone anche la riorganizzazione del verde. La Commissione scrive che "resilienza, innovazione e creazione di nuovi spazi, sono i punti di forza di una proposta che ha un notevole impatto visivo ed estetico... valorizzando l’aspetto aggregativo dello spazio urbano… non è più solo parcheggio ma si trasforma, attraverso una sua identità architettonica". Il tutto per facilitare la partecipazione alla vita del paese e spazi alla socialità. Molto interessanti anche le altre proposte premiate, con gli autori che hanno avuto 15 minuti a testa per restituire la loro idea di Piazza Cervi. La 2^ classificata, la reggiana Elisa Ferretti, specializzata nella progettazione del verde, ha valorizzato gli aspetti ambientali e inserendo uno spazio pedonalizzato che ricorda l’aia delle antiche corti. Chiara Azzali, di Scandiano, ha ripreso il tema dei paesaggi d’acqua; Michela Curadini e Serena Manzi (Parma) si sono ispirate alla parcellizzazione fondiaria tipica del territorio; quinto Antonello Sado di Torino.