Il nuovo coordinatore comunale di Fd’I è Simone Mora

È Simone Mora, capogruppo consiliare di centrodestra in Comune, il nuovo coordinatore comunale di Fratelli d’Italia a Correggio. La nomina è arrivata in occasione del primo congresso comunale del partito di centrodestra, che si è svolto nei giorni scorsi all’Hotel President di Correggio, di fronte a diverse decine di persone che hanno seguito i vari interventi.

Nel corso del congresso sono stati nominati anche i componenti del coordinamento locale: Piervincenzo Mariani, Luigi Moscara, Daniele Rossi, Paolo Altimani e Matteo Gherardi.

"Inizia ora per tutto il centrodestra un percorso comune verso i nostri obiettivi elettorali in rappresentanza dei cittadini correggesi che non si riconoscono nella sinistra", è stato dichiarato al termine dell’incontro. Presente al congresso correggese anche Alessandro Aragona, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia.

"Il nostro obiettivo – ha dichiarato il coordinatore correggese, Simone Mora – è quello di creare un circolo vicino ai cittadini e ai loro bisogni. Resta inoltre il nostro obiettivo di aprire una sede sul territorio, dove poterci confrontare per il bene comune".