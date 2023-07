"Il nuovo ente e le politiche della Regione per il rilancio delle attività del centro storico"

"Il nuovo ente di area vasta è un’opportunità di crescita, innovazione e scambio per Reggio, attività commerciali comprese", dice Mariafrancesca Sidoli, assessora a commercio e attività produttive del Comune di Reggio, intervenendo sulla nomina dei componenti di giunta, primo atto della nuova Camera di Commercio Emilia nata dalla fusione delle Camere di Commercio di Reggio, Parma e Piacenza.

"La nuova realtà si attesta come una delle più rilevanti del sistema camerale nazionale - scrive Sidoli –, con ben 142.000 unità attive e collocata al sesto posto nella graduatoria nazionale delle Camere di Commercio. Fondamentale sarà proseguire con le importanti iniziative per l’innovazione e la digitalizzazione delle attività. Si apre una straordinaria opportunità per la nostra città e per tutta l’area vasta dell’Emilia, con la nascita della nuova Camera di Commercio e grazie alle riforme che la Regione sta apportando con la deliberazione in materia di commercio sull’urgenza di innovare il sistema rivolto alla qualificazione delle reti commerciali dei centri urbani in un’ottica più vasta, agendo sul sistema di governance, quindi la cabina di regia, e sugli strumenti diretti a migliorare sviluppo e promozione del territorio. Ritengo che la nuova Camera di Commercio Emilia possa diventare interlocutore autorevole e competente nel percorso che Reggio, ma anche Piacenza e in un recente passato Parma, ha intrapreso, con la collaborazione del Politecnico di Milano, sul rilancio delle attività economiche urbane del centro storico".