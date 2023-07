Il nuovo ingresso alla Pianella

Più sicurezza per la circolazione sulla strada provinciale 28 Reggio-Montecchio e più clienti per le attività commerciali del centro Pianella. Un doppio beneficio, quello legato alla creazione della nuova rotatoria che domenica è stata ufficialmente inaugurata alla presenza del consigliere provinciale delegato alle Infrastrutture, Nico Giberti, e del vicesindaco Matteo Franzoni. Lo svincolo, già agibile da mesi ma le cui ultime finiture sono state completate nei giorni scorsi, è stato cofinanziato dai privati con 147.158 euro, a cui la Provincia (oltre a progettazione e procedure di appalto) ha aggiunto 70.842 euro. Sulla Sp 28 in quel punto si erano verificati numerosi e gravi incidenti: l’intervento rende il traffico meno veloce, garantendo un accesso diretto al centro commerciale, la cui area parcheggi è stata riorganizzata, con rifacimento dell’illuminazione e segnaletica stradale, e un attraversamento pedonale protetto.