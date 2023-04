Il nuovo ministro è frate Giacomo

Sarà un medico il nuovo Ministro provinciale dei frati minori cappuccini dell’ Emilia–Romagna. Si tratta del dottor Frate Giacomo Franchini, che il prossi

mo 29 aprile compirà 63 anni, nativo di Pavullo nel Frignano. E’ la prima volta nella storia francescana che un religioso frate, dunque non sacerdote, viene chiamato a ricoprire il ruolo di Ministro Provinciale.

Da anni frate Franchini svolge un servizio silenzioso e prezioso come responsabile dell’infermeria provinciale, che ha sede a Reggio presso il convento di via Ferrari Bonini.

Una struttura sanitaria importante , dove vengono ricoverati i frati anziani e cagionevoli di salute per rimanere fino agli ultimi giorni di vita terrena in un ambiente francescano. La nomina a superiore (chiamato Ministro provinciale) di Giacomo Franchini è arrivata al termine dei lavori del 6° Capitolo Francescano che si sono svolti a Valdragone della Repubblica di San Marino, subito dopo la Pasqua.

Un incarico triennale per frate Franchini, che sostituisce il Ministro provinciale uscente frate Lorenzo Motti, un reggiano del quartiere del Popol Giost. Il nuovo Ministro Franchini sarà affiancato dal vicario frate Filippo Gridelli e dai consiglieri provinciali frate Valentino Romagnoli, frate Michele Papi e frate Paolo Raffaele Pugliese. Con la celebrazione del Capitolo, sono state definite anche le nuove famiglie francescane per i prossimi tre anni, sparse tra i vari conventi dell’Emilia-Romagna. Per tradizione francescana le nomine dei relativi trasferimenti verranno rese pubbliche il prossimo 2 agosto, per la festività del Perdono d’ Assisi.

