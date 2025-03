Il nuovo ‘polo della moda’. Il mega progetto affidato a uno studio di Barcellona. Ex Fiere saranno demolite

Spuntano i primi rendering del progetto del nuovo ‘Polo della Moda’ che realizzerà il gruppo MaxMara nell’area ex Fiere tra via Filangieri e via Aldo Moro. La maison del fashion, a maggio scorso, aveva acquisito – per una cifra vicina agli 11 milioni di euro – i padiglioni dalle mani dell’imprenditore Giorgio Bosi, proprietario dell’azienda correggese PiBiPlast che a sua volta aveva rilevato all’asta nel 2019, l’allora quartiere espositivo per 6,8 milioni di euro. La famiglia Maramotti ha manifestato l’intenzione di investire la bellezza di cento milioni di euro. Il nuovo polo vedrà l’occupazione di circa 900 lavoratori tra Dedimax srl, a cui fanno riferimento i marchi del Gruppo che si rivolgono al segmento “contemporary” e sorgerà accanto al Campus di Max Mara srl di via Giulia Maramotti, che si occupa dei marchi “premium”.

IL PROGETTO Nei mesi scorsi, a seguito del concorso di progettazione indetto dal committente privato, è stato individuato lo Studio Barozzi e Veiga di Barcellona quale progettista del Polo della moda. L’area oggetto della riqualificazione ha una superficie pari a 13 ettari e – dopo la completa demolizione delle strutture esistenti – se ne prevede la rigenerazione, attraverso l’individuazione di una fascia verde di filtro lungo via Filangieri con la piantumazione di circa duemilafra alberi ed arbusti la deimpermabilizzazione (rimozione dell’attuale asfalto e cemento) del 28% del suolo, ovvero il 28% del terreno torna ad essere permeabile la creazione di una superficie verde pubblica e privata di complessivi 25mila metri quadrati organizzata in “stanze di paesaggio”, filari alberati e percorsi. La superficie edificata sarà di circa 47mila metri quadri, di cui 32mila mq destinati a ospitare i due capannoni sul lato nord dell’area, con funzioni produttive di magazzino; 15mila mq a sud per l’Headquarter (sede) direzionale, con showroom, uffici e servizi aziendali, parcheggi interrati e una corte centrale con valenza ecologica. Sono previste inoltre opere di riqualificazione “fuori comparto”, con un investimento del privato stimato in oltre 1,8 milioni di euro: realizzazione di una rotatoria in via Moro e modifiche alla viabilità in via Genovesi per l’accesso ovest al comparto; riqualificazione di via Majorana - via Raffaello dalla rotonda di via Filangieri all’intersezione con via Masaccio, con pista ciclopedonale, parcheggi, illuminazione e nuove alberature; riqualificazione dell’illuminazione di via Filangieri dalla rotonda di via Gramsci all’intersezione con via Moro; e realizzazione di un collegamento ciclopedonale protetto e sicuro tra l’area Paip e il Campus Max Mara.

L’ITER AMMINISTRATIVO Il 7 aprile è previsto il voto di adozione da parte del Consiglio comunale, per il Piap, il Piano attuativo di iniziativa pubblica per la realizzazione del nuovo Polo della Moda. A seguire, verrà coinvolto il Comitato urbanistico di area vasta (Cuav) di cui fanno parte il Comune, la Provincia e la Regione, gli enti competenti in materia ambientale, mobilità e infrastrutture. L’approvazione definitiva del Paip in Sala del Tricolore è prevista entro il prossimo giugno. Ieri, l’assessore alla rigenerazione urbana Carlo Pasini, ha fatto il punto in commissione consiliare. "Questi ultimi mesi – ha detto – hanno visto un lavoro proficuo, che ha introdotto alcune armonizzazioni progettuali significative, come ad esempio la riduzione delle altezze degli edifici, che non supereranno i 15-18 metri di quota, la previsione di un Headquarter distribuito non più in due edifici ma su un unico edificio con una corte interna permeabile e migliore definizione della viabilità a servizio del nuovo Polo funzionale. Per la nostra città è un intervento di notevole importanza, sia sul piano della rigenerazione urbana e della qualità architettonica, sia sotto il profilo del lavoro, dell’economia e dell’attrattività".