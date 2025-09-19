Il nuovo provveditore. Preside e diacono. La città torna in cattedra con Daniele Cottafavi

E’ stato nominato ieri dal direttore generale Bruno Di Palma il dirigente dell’Ufficio di ambito territoriale XI di Reggio, il dirigente scolastico del liceo ‘Matilde di Canossa’, Daniele Cottafavi. Provveditore di nuovissima nomina e diacono. Con lui, 56 anni, finalmente si chiude il cerchio e il dirigente scolastico provinciale di Reggio torna a essere un reggiano come ai tempi di Romano Adelgardi e di Vincenzo Aiello. Daniele Cottafavi è laureato in Pedagogia presso l’Università degli Studi di Parma (1992) con 110/110 e lode. Ha conseguito il diploma di maturità magistrale al Matilde di Canossa di Reggio (1987). Ha poi iniziato la carriera come docente di ruolo nella scuola primaria nel 1992, sviluppando competenze didattiche consolidate e partecipando attivamente a organismi di rappresentanza come il Consiglio Scolastico Provinciale di Reggio e il Comitato Disciplinare locale, oltre al Direttivo territoriale Cisl Scuola (2000-2007). Dal 2004 ha ricoperto incarichi dirigenziali: preside dell’Istituto Comprensivo di Sant’Ilario (2004-2007) e dirigente titolare dell’Ics Sant’Ilario d’Enza (2007-2012) e dell’Ic Pertini 2 (2012-2019). Dal 2019 è dirigente del liceo ’Matilde di Canossa’ che comprende anche il liceo coreutico, unico istituto di questo genere in Regione.

Ha inoltre svolto reggenze presso diverse istituzioni scolastiche tra cui Media Pertini, Cpia Reggio Sud e Nord e I.C. Ligabue, e ha presieduto fino al 2019 la Rete degli Istituti Comprensivi della Provincia di Reggio Emilia. Cottafavi ha inoltre promosso la diffusione di competenze trasversali e di cittadinanza nelle scuole, con progetti come ‘Mostrischio’ sulla sicurezza (oggi progetto nazionale Inail) e ’#Alloraspengo’ sul risparmio energetico. Oltre all’attività scolastica, Cottafavi ha un lungo impegno sociale e pastorale: volontariato al Ceis e mense per immigrati (1987-1990), servizio civile nella Provincia di Reggio (1991-1992), componente del Consiglio Pastorale e dell’Unità Pastorale Santa Maria Maddalena, e dal 2019 del Cda della Fondazione Manodori. Dal novembre 2024 è anche diacono, confermando il suo ruolo attivo nella comunità ecclesiale. Daniele Cottafavi unisce competenze pedagogiche e dirigenziali a un forte impegno sociale e pastorale. La sua carriera è caratterizzata da leadership educativa, gestione di istituzioni scolastiche complesse, innovazione nei percorsi di inclusione, alfabetizzazione e contributi significativi alla comunità locale.

Mariagiuseppina Bo