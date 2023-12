Il nuovo pulmino Auser intitolato allo storico presidente Inaugurato a Bagnolo il nuovo pulmino dell'Auser dedicato a Orlando Begotti. Presenti autorità locali e religiose. Pranzo per raccogliere fondi per l'Auser di Ravenna colpita dall'alluvione. Grazie alla realtà Auser reggiana e bagnolese per il sostegno.