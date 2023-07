Il nuovo questore "No a presidi notturni in stazione della Polfer Ma non sarà zona franca"

di Daniele Petrone

In punta di piedi con grande umiltà. E cultura ("Sono un grande divoratore di libri, mi piacciono saggi e romanzi", ha detto parlando dei suoi hobby tra cui annovera anche "la passione per il calcio"). Qualità al giorno d’oggi non affatto scontate, specie nelle posizioni apicali. È la prima impressione che dà Giuseppe Maggese, il nuovo questore di Reggio. Per lu ieri è stato il primo giorno reggiano dopo un anno e mezzo a Belluno. Si è presentato ai media in mattinata. "Mi sento come un tirocinante – ha esordito – Mi hanno detto che qui la stampa locale è di ottimo livello, i giornali hanno un ruolo insostituibile". Poi, la premessa: "Non sono solito fare proclami, spero di poter fare bene nel solco dell’attività svolto dal mio predecessore che mi auguro di non far rimpiangere troppo. Lascio Belluno con un po’ di nostalgia, ma sono molto contento di tornare nelle mie zone e in pianura, elemento in cui mi riconosco essendo bolognese d’origine. Il mio modo di lavorare? Ho un approccio empirico e non ideologico, mi fido molto dell’esperienza reggiana dei miei colleghi che sono qui da prima di me. Nel mio periodo di ambientamento, mi affiderò a loro. In questi giorni, incontrerò sindaco e prefetto".

Nato a San Pietro in Casale, 61 anni, nel suo curriculum ha un’esperienza anche in polizia ferroviaria, nel compartimento di Bologna e nel cui centro di addestramento è stato anche docente. Le problematiche attorno ai binari le conosce dunque bene. Anche di Reggio. "Quando ero in Polfer, sono stato anche a Reggio – racconta – Anzi, stamattina (ieri, ndr) i primi colleghi che mi sono venuti ad accogliere sono stati proprio loro ed è stato un dolce momento. Durante quella esperienza, era ssì un’epoca diversa, ma le problematiche sono molto simili anche oggi nelle zone prospicenti alla stazione. ‘Tastato’ subbito su una questione calda, quella del presidio h24 in stazione, dibattito scaturito nei mesi scorsi, specie dopo l’omicidio del 18enne tunisino Mohamed Ali Thabet, risponde chiaramente: "I colleghi mi hanno parlato di una buona organizzazione grazie anche all’implementazione dell’organico che permette di coprire la turnazione di gran parte della giornata. Ci sono tutti i presupposti per impostare un lavoro di prevenzione e repressione. Di notte, non ci sono treni che fermano, perciò non avrebbe motivo di esistere un presidio notturno. Ma ciò non vuol dire che sarà zona franca, lavoreremo in sinergia con le istituzioni e le altre forze dell’ordine per dare sicurezza a tutta l’area".

Stuzzicato sulla lotta alla criminalità organizzata e sulla terra del processo Aemilia, parla chiaro: "La mafia non va mai sottovalutata e il fenomeno va seguito con grande attenzione. I saggi dicevano che chi non si ricorda il proprio passato è destinato a riviverlo e quando esso ritorna presenta sempre il conto...". Poi apre a dialogo e collaborazione con cittadini e comitati: "L’interlocuzione con loro è importantissima, perché sono loro i nostri veri ’committenti’. Purché si resti nel rispetto dei ruoli e con pacatezza, perché le urla selvagge servono a poco".

Infine l’ordine pubblico col questore che è atteso già ad una sorta di battesimo di fuoco tra poco più di due settimane col concertone di Harry Styles alla Rcf Arena Campovolo davanti a centomila spettatori. E poi ci sarà a settembre il Mapei Stadium-Città del Tricolore con la Serie A da gestire col Sassuolo e da quest’anno la Serie B con la Reggiana e tanti derby accesi in caldendario: "Sono manifestazioni impegnative, ma so che la macchina organizzativa è già rodata e collaudata. Inoltre mi hanno detto che in questa città vige una grande sinergia tra istituzioni e forze dell’ordine. Questo è già un viatico significativo che mi permetterà di lavorare in un clima sereno".