Il nuovo stadio d’atletica. Si ‘sblocca’ il progetto. Ma verrà rimodulato. Costerà quasi la metà

Un progetto rimodulato che accontenta tutti, dalla giunta attuale a quella passata fino alle società e agli ambientalisti. Il nuovo stadio d’atletica che sorgerà in zona Campovolo è il frutto di un compromesso trovato dall’Amministrazione che mesi fa, come il Carlino anticipò, lo aveva di fatto congelato. Anzi, quasi stralciato dal piano delle opere. L’intenzione del sindaco Massari (su consiglio del fidato capo di gabinetto Marco Pedroni) era di non farlo. Un atto di discontinutà che irritò il precedessore Luca Vecchi – che mise la firma sulla pista come una sorta di ultimo regalo alla città, presentando i rendering nel 2023 – sul quale l’attuale amministrazione ha dovuto fare dietrofront anche per salvare i rapporti col Pd spesso sul filo del rasoio con il ‘civico’ Massari. E per evitare sprechi dato che il Comune aveva già acceso un mutuo per finanziare l’impianto – realizzato con fondi propri – sul quale paga gli interessi da tempo, nonché atti già firmati e che avrebbero potuto creare grattacapi.

Dunque ecco il progetto riaggiornato. Da tre stralci per complessivi 20 milioni a uno unico da 10,5 milioni totali. Una ‘ricucitura’ messa in atto dal vicesindaco nonché assessore ai lavori pubblici Lanfranco de Franco. "Abbiamo raggiunto l’obiettivo di renderlo più sostenibile, ma conservando le funzioni necessarie e fondamentali: pista a otto corsie, torri faro per l’illuminazione assenti nel primo stralcio del vecchio progetto, tribuna, spogliatoi, l’area lanci e percorso esterno del mezzofondo". Dove saranno apportate dunque le modifiche per risparmiare sui costi? "Al momento non è previsto l’indoor che nel disegno precedente era previsto al terzo stralcio e da solo costava 4 milioni, che le stesse società sportive con le quali ci siamo confrontati non ritenevano necessarie – spiega de Franco – Poi si cercherà di minimizzare l’impatto riducendo strade d’accesso e parcheggi". Ma soprattutto il grande tema dell’impatto ambientale. "Non saranno tagliati alberi del Bosco Berlinguer – assicura de Franco – Perché lo stadio sarà realizzato su un terreno agricolo. Anzi vorrei sottolineare che grazie ai fondi regionali nascerà di fatto un ulteriore bosco con tante nuove alberature attorno allo stadio che sarà inserito in un contesto green, così come la connessione con le ex Reggiane, la pista ‘Cimurri’ del ciclismo e il campus San Lazzaro che sarà collegato con una ciclopedonale realizzata coi fondi Pnrr". Ciò che temeva di più Massari era proprio un’altra levata di scudi come per Bosco Ospizio.

Inizio lavori? "Nei prossimi mesi approveremo l’esecutivo del nuovo progetto e poi procederemo con l’appalto", dice de Franco. Alle società la promessa di consegna è per il 2028. "Siamo soddisfatti del percorso fatto con le società sportive per dare loro un impianto di livello nazionale e in linea con le esigenze di crescita dell’atletica che al vecchio Camparada non potevano essere garantite da spazi adeguati". Camparada che dovrebbe essere abbattuto per ampliare la piscina Melato sulla quale c’è l’interesse per un project financing di una società spagnola sul quale aleggiano ancora dubbi e silenzi. Ma questa è un’altra partita. Una cosa per volta.

Daniele Petrone