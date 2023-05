Il nuovo volto dell’Aosta "Una scuola luminosa, sostenibile e innovativa"

di Stella Bonfrisco

Bella. Anzi: bellissima, luminosa, sostenibile e affacciata sul verde. Sarà così la nuova scuola Amedeo Savoia Aosta. Sarà una scuola innovativa, un centro civico capace di mettersi a disposizione dell’intero quartiere. Non solo: il progetto firmato dall’architetto Luigi Franciosini ha pensato di dotarla anche di un’agorà, una piazza dove potersi incontrare e coltivare relazioni. A gennaio 2024 partirà la demolizione del vecchio edificio e la costruzione del nuovo, con un intervento finanziato quasi interamente dal Pnrr: 12.644.000 di euro, di cui 1.160.000 finanziato dal Comune di Reggio, 1.044.000 dal Fondo opere indifferibili e 10.440.000 finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si prevede che il nuovo plesso scolastico sarà pronto, collaudo compreso, intorno a marzo 2026. Durante i lavori, grazie all’avanzamento per stralci, nessuna delle attività didattiche sarà interrotta.

"La nuova scuola media Aosta è uno dei più importanti progetti finanziati dal Pnrr a Reggio, nel bando scuole innovative. La scuola sarà realizzata ex novo, con ambienti migliori per la didattica, le attività sportive, culturali e civiche pomeridiane, con nuovi spazi verdi– ha detto il sindaco Luca Vecchi –. La scuola non subirà interruzioni della didattica durante il cantiere".

L’assessora all’Educazione Raffaella Curioni ha aggiunto: "L’intervento non costituisce una semplice riqualificazione, ma la realizzazione di una scuola innovativa che porta con sé nuove aule e luoghi di relazione".

A illustrare il progetto, il professor Luigi Franciosini, ordinario di Progettazione architettonica all’Università di Roma Tre e autore del lavoro insieme con l’architetto Cristina Casadei: "Si tratta di una costruzione compatta, con volumi semplici, impostati su criteri di razionalità, intelligibilità, trasparenza. Sono previsti tre blocchi: quello della didattica con aule, laboratori e percorsi interni, quello dell’attività motoria con le palestre e quello dell’agorà e dell’auditorium".

La nuova scuola avrà una biblioteca e un auditorium (per circa 200 persone), che potrà funzionare sia da aula magna sia da ‘civic center’ a disposizione della comunità locale, 24 aule per la didattica formale, 5 aule laboratorio: per informatica, tecnica, scienze, arte e musica, 2 palestre, campi sportivi. La progressione del cantiere per stralci e il cronoprogramma dei lavori sono già stati presentati dal Comune al Consiglio d’istituto dell’Aosta e prossimamente verranno illustrati direttamente a famiglie e personale della scuola.

Grazie a questo sistema di realizzazione delle opere progressivo e ‘per settori’, i 600 studenti delle 24 classi potranno proseguire la didattica nella scuola. Soltanto 6 classi, a rotazione, dovranno lasciare temporaneamente l’istituto, nel corso del 2025. Anche l’educazione fisica proseguirà durante i lavori di rifacimento della palestra, grazie alla costruzione di una struttura provvisoria. Alla presentazione ha partecipato anche il responsabile di progetto per il Comune di Reggio Emilia, ingegner Ermes Torreggiani, dirigente del servizio Ingegneria degli edifici.