Il nuovo volto di Matilde. Aperte le votazioni per il dipinto di Frezzini

La fase di votazione di “Diffusioni – Il nuovo volto di Matilde”, promosso da Comune di Quattro Castella e Comitato matildico, è entrata nel vivo ieri mattina. Il progetto, che coinvolge il pittore Ivan Lorenzo Frezzini, sfocerà nel mese di maggio nella realizzazione di un quadro raffigurante Matilde di Canossa, opera che sarà esposta al Castello di Bianello. "Abbiamo sempre pensato il castello di Bianello come un monumento vivo e non bloccato nel tempo – commenta l’assessore alla cultura Danilo Morini –. Da qui l’idea di un ponte tra antichità e contemporaneità che trova sintesi nella proposta artistica di Frezzini per dare un nuovo volto a Matilde di Canossa in un quadro che troverà collocazione all’interno del castello". A febbraio l’artista ha incontrato quattro scuole dell’infanzia per realizzare otto bozzetti, che ora sono esposte al voto dei cittadini per scegliere quello che sarà d’ispirazione per l’opera finale. Le votazioni, aperte fino al 21 aprile, saranno possibili anche online nell’apposita pagina sul sito del Comune di Quattro Castella.

"La pittura per me è stata fonte di salvezza aiutandomi a trasformare le mie fragilità in punti di forza – commenta Frezzini – L’ambizioso progetto di dare “un nuovo volto a Matilde” con l’aiuto di tutta la comunità castellese espande il mio linguaggio pittorico a quel livello che la tecnica stessa racchiude: “il diffondere”, una danza tra controllo e casualità. Le barriere vengono eliminate e tutto fluisce per dare nuova vita. Ringrazio tutte le persone che partecipano al progetto, in particolare l’assessore Danilo Morini per aver accolto, implementato e sostenuto l’idea insieme al comune di Quattro Castella, al Comitato matildico e alle scuole che partecipano al progetto".