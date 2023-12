Il padre in lacrime: "Non l’ho uccisa io. Era il mio sangue. Saqib? Non fu amore"

Rivendica più volte il solco tra ‘noi’ e ‘loro’, la sua cultura di appartenenza e quella occidentale. Evocherà anche incomprensioni per il solo fatto di essere straniero. Nega di avere mai ucciso o fatto male a qualcuno. Tantomeno a sua figlia: "Lei era il mio cuore, il mio sangue". Davanti alla Corte d’Assise, Shabbar Abbas, il padre della ragazza uccisa, ha fatto dichiarazioni spontanee per un’ora e 40 minuti prima della condanna all’ergastolo: in un italiano molto comprensibile, parla senza esitazioni. Racconta che andò a casa dei genitori di Ayub Saqib, il fidanzato di Saman Abbas in Italia, nel gennaio 2021: "Non li minacciai. Dissi che non andava bene che Saqib pubblicasse gli scatti su Instagram di loro due insieme: prima era meglio che si sposassero. È questo il problema: fanno le foto e le mettono sui social, però per noi non va bene quando le guardano in Pakistan". Al di là delle appartenenze, c’è un valore universale che Shabbar Abbas indica, capace di unire tutti. Vuole fare cadere l’idea di essere un padre-padrone, l’incarnazione del patriarcato, capace di fare l’inimmaginabile: uccidere il sangue del proprio sangue. "I genitori mai pensano male per i figli – scandisce Shabbar –. E io mai l’ho fatto per Saman".

Solo a un certo punto si inceppa: è quando, per la seconda volta nel processo, scoppia in lacrime. La prima era stata quando vide in aula le immagini di ciò che restava di Saman.

"Mai nella vita ho pensato di uccidere mia figlia, neanche gli animali lo fanno – dice piangendo –. Mi hanno dato un’etichetta i giornalisti e questa parte", afferma indicando dove siedono pm e parti civili. "In carcere non è bello, dicono: ‘Questa persona è un cane, ha ucciso la figlia’. Ma lei era il mio cuore e il mio sangue". Accenna a "tante parole false" sul suo conto. Smentisce le voci che lo dicono vicino alla mafia pakistana, delinquente o violento: "Non è vero che io ho ammazzato qui o in Pakistan. Non ho mai picchiato nessuno", dice sui maltrattamenti in famiglia. Descrive Saman come "ragazza molto intelligente e forte, ma che diceva anche bugie". Nega che le nozze con Akmal fossero combinate: "Nel 2019 io, mia moglie Nazia e Saman andammo in Pakistan. Mi chiamò un mio cugino che lavora negli Usa: ‘Voglio portare tua figlia a casa mia’. Io ho detto che prima volevo parlarne con mia moglie, mia figlia, fratello e sorelle: lei era ancora piccola. Dopo quindici giorni Saman e Nazia hanno detto: ‘Papà, va bene per noi’. E lui ha solo 4 anni in più di Saman. Hanno una bella casa, soldi e terra, tutto per vivere. Eravamo tutti contenti, anche mia figlia". Rivendica il suo lavoro duro: "Ho sempre lavorato in campagna, la mafia non va a lavorare sotto le serre".

Poi si sofferma sul viaggio di Saman in Belgio nel 2020, dove visse con un ragazzo afgano: "Lei prese da casa 8mila euro e gli ori dati dalla famiglia di Akmal. Dopo una settimana mi chiamò: ‘Non sto bene, fai il biglietto per l’Italia’". Racconta di una solenne promessa: i parenti "Irfan Amjad e Zaman Fakhar sapevano del Belgio. Dissi loro di non riferirlo in Pakistan, perché questa è la nostra cultura, altrimenti dicono che la figlia è scappata e per noi è molto brutto. Tutti e cinque vennero a casa mia e giurarono sul Corano di non parlare". Poi la famiglia andò di nuovo in Pakistan: "Me lo chiese Saman". Al rientro, in settembre, fu contattato dai servizi sociali e seguirono gli incontri: "Mio figlio Alì mi disse che avevano preso Saman. Io chiamavo sempre, ma non sapevo il perché". E poi: "Quando andavo dai carabinieri, mi dicevano di aspettare fuori: pensavo lo facessero perché ero straniero. Mia moglie piangeva in casa e sbatteva la testa al muro".

Sull’incontro con i genitori di Saqib, nel gennaio ’21, dice che gli era stato riferito che lui non voleva sposarla: "Tutti erano arrabbiati con lui. Saqib guardava Saman e diceva: ‘Mio padre è ricco’. Questo non è amore, noi diciamo (cita una parola pakistana) non è una bella cosa".

Accusa il figlio Alì di essere un bugiardo: "Non ha detto quello che aveva nel cuore, ma ha parlato in base ai carabinieri , servizi sociali e al suo avvocato. Non ha detto la verità". Poi rievoca la sera del 30 aprile, ripercorrendo quanto già anticipato dai suoi avvocati difensori Enrico Della Capanna e Simone Servillo: "Saman prese il passaporto e disse: ‘Domani vado via’. Ho pensato venisse Saqib a prenderla. Ho chiamato tante volte Danish. Il mio unico errore. Saman disse: ‘Viene una mia amica a prendermi’. Nazia le diceva di non andare via. Saman andò in bagno e mandò un messaggio, poi disse: ‘Mamma, vado via’. E Nazia: ‘Prima di te vado via io’. Io aprii la finestra e dissi di tornare indietro". Tiene le mani giunte: "Pregavo e piangevo, dissi a Saman di non andare via". Racconta che "Alì era in camera, a guardare il cellulare". E poi: "Il mio sangue e il mio cuore andò via a mezzanotte, io non stavo bene. Sono andato fino in fondo alle serre: non ho visto nulla. Ho pensato che fosse andata via un’altra volta". Dopo la partenza per il Pakistan, dice di aver ricevuto un messaggio col nome e Id di Saman: ’Sto bene, ti chiamo dopo’. E poi pone domande: "Con chi andava Saman? Chi ha ucciso mia figlia? Sono le mie domande: mancano tante cose. Anch’io voglio capire chi l’ha uccisa e con chi andava". Ammette di aver detto una bugia, "non essere tornato subito in Italia". Poi si appella alla Corte: "Fate una giustizia come volete".