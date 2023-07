Il padre Patrick è un noto artista visivo reggiano

Il papà del piccolo Francesco, Patrick Pioppi (nella foto assieme), è un artista visivo molto conosciuto e stimato. Nato 1984 a Reggio, ha vissuto di fatto fino al matrimonio nel reggiano salvo alcuni periodi a Barcellona e Londra; ha un fratello gemello. Ha svolto studi tecnici (anche all’istituto D’Arzo, in Val d’Enza) lavorando poi come progettista e disegnatore tecnico Fer-Hydraulik di Reggio; alla Media design di Rubiera; alla Falco srl di Boretto; per approdare infine alla modenese Ciesse. Negli anni giovanili ha anche lavorato come bagnino alla Piscina Azzurra di Scandiano. Patrick ha coltivato la sua passione per l’arte da autodidatta iniziando con la pittura ad olio: i protagonisti delle sue prime opere nel 2015 sono i suoi famigliari più cari. Con tenacia e curiosità ha svolto un percorso personale con i materiali più diversi e l’olio a secco, un’evoluzione che lo ha portato a partecipare a mostre collettive e organizzare varie personali. Positivo da subito il riscontro sia da parte del pubblico che della critica, con apprezzamenti ricevuti anche da Vittorio Sgarbi. Ed è proprio l’ex sottosegretario ai Beni Culturali a presiedere la giuria che nel 2016 insignisce Pioppi del Premio internazionale ’Sandro Botticelli artisti emergenti’ Artetra e Princeart. Da allora ha ricevuto vari riconoscimenti, partecipa a fiere d’arte ed esposizioni di ogni genere con successo crescente.

Francesca Chilloni