"Il padre ucciso con cinque colpi"

Cinque colpi di martello, rapidi e in sequenza, inferti alle spalle della vittima. Il primo dei quali, verosimilmente letale, sulla parte posteriore del cranio. Così, secondo il dottor Vittorio Gatto, medico specialista in medicina legale al Policlinico di Modena, sarebbe morto Paolo Eletti. Questa l’ipotesi più plausibile per quanto riguarda la dinamica dei fatti. Secondo Gatto, la morte di Eletti sarebbe da collocarsi tra le 12 e le 16 di quel giorno. Dal canto loro, i difensori di Marco Eletti, Noris Bucchi e Luigi Scarcella, in sede di contro esame, hanno cercato di smontarle. Siamo sicuri che l’attacco sia avvenuto alle spalle e che il colpo ‘decisivo’ sia il primo? "Una ricostruzione alternativa dell’accaduto è sempre possibile", risponde Gatto. Così come l’orario del decesso, determinato in una fascia oraria e non in un momento preciso, perché le variabili sono diverse e difficili da prenderle tutte in esame.