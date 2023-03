Il paese avrà due agenti fissi "Diamo risposta alle attese"

di Francesca Chilloni

Due nuovi agenti di polizia locale fissi sul territorio comunale: sono Barbara Saccani e Annamaria Ribezzo.

È la significativa novità operativa da ieri in un paese che pur avendo diverse complessità - dalla presenza di una importante zona industriale a quella di trafficate arterie stradali e del casello dell’Autosole - non è mai stato dotato né di una caserma dei carabinieri né di un distaccamento della polizia stradale. Si tratta di perciò di una svolta in termini di presidio del territorio e di sicurezza per i cittadini e le imprese.

"Da anni si ravvisava la necessità dell’implementazione della presenza delle forze dell’ordine - spiegano dal municipio - Adesso si offre una concreta risposta che deriva dalla suddivisione del territorio in sub ambiti nata in seno all’Unione Val d’Enza e messa a punto grazie alla competente collaborazione del comandante del Corpo di polizia locale, Davide Grazioli".

Campegine ricade nel sub ambito nord, insieme ai territori di Sant’Ilario e di Gattatico.

Ieri mattina il sindaco Alessandro Spanò ha ricevuto nel proprio ufficio le due nuove agenti, accompagnate nell’occasione dal comandante stesso, che in passato aveva già conosciuto e apprezzato le due figure professionali.

Il primo cittadino, nell’augurare buon lavoro alle due nuove componenti del Corpo e assicurando pieno appoggio e collaborazione, ha illustrato loro la situazione campeginese, evidenziando criticità e caratteristiche del territorio che verranno a presidiare.

"Sono convinto – spiega Spanò – che l’arrivo delle due nuove agenti non possa che implementare la quantità e la qualità dei servizi ai cittadini, conferendo un’immagine positiva al Corpo stesso.

Allo stesso modo, non ho dubbi che la popolazione accoglierà favorevolmente questa novità, a lungo attesa. La creazione di un rapporto di vicinanza e dialogo tra le parti contribuirà ad incrementare non solo la sicurezza ma anche la serenità dei cittadini. Un ringraziamento particolare al comandante Grazioli per l’impegno profuso in questa operazione".

Le due agenti saranno operative nel presidio di via Curiel tutti i giorni, alternativamente alla mattina o al pomeriggio, e riceveranno il pubblico dalle 9 alle 11 del sabato mattina.