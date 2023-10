Il paese celebra l’ex sindaco. Una piazza intitolata a Chiesi

E’ stata ufficialmente inaugurata la nuova piazza Giancarlo Chiesi, un luogo pubblico dedicato alla memoria di un sindaco che aveva contribuito a costruire valori di comunità attraverso la pubblica amministrazione cadelboschese.

L’intitolazione della piazza, nell’area della distribuzione di acqua pubblica a Cadelbosco Sotto, si è svolta alla presenza delle figlie di Giancarlo Chiesi (in particolare Monica Chiesi, che ha letto un breve discorso), di cittadini, amici e parenti, amministratori locali con il sindaco Luigi Bellaria, presidenti delle associazioni del territorio tra cui quelli di Anpi, Pubblica Assistenza e Auser. "Un’occasione per sottolineare l’importanza di una figura storica come Chiesi e per confermare l’attualità della sua visione e dei suoi valori", ha sottolineato l’attuale primo cittadino.

Il sindaco Chiesi fu protagonista dell’ambito politico degli anni Ottanta, con iniziative per migliorare la dimensione delle infrastrutture e dei servizi pubblici. Opere pubbliche per una migliore qualità della vita e dell’ambiente, con nuove fognature e metanizzazione.