Il paese colpito da un duplice lutto

Un doppio lutto colpisce Poviglio. A 83 anni di età è deceduto Valentino Fabbi, tra i fondatori della Croce azzurra locale, appassionato fotografo e tra i soci dell’azienda Maxima. Lascia la moglie Laura, i figli Andrea, Barbara, Nicola, il fratello Fabio, nipoti e altri parenti. Oggi alle 15,30 l’addio dalla Casa funeraria Cantarelli Melloni a Castelnovo Sotto per la chiesa di Poviglio. Eventuali offerte alla Croce azzurra o all’associazione Noi per l’Hospice. E ieri si sono svolti i funerali di Renzo Manghi, 68 anni, vinto da un improvviso malore. Perito agrario, aveva lavorato in vari consorzi e collaborato pure nella gestione del bar di famiglia con la moglie Antonella e i figli Luca ed Emanuele, in centro paese. Lascia anche la madre, un fratello e altri parenti. Ieri i funerali per chiesa e cimitero di Poviglio.