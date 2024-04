Il paese festeggia la prof Fantini

Una mostra e uno spettacolo dedicati a Leda Fantini, "La Leda", che a 89 anni di età rappresenta una figura storica e dell’arte di Fabbrico, riconosciuta anche per l’impegno verso la comunità locale. Leda ha narrato volti e luoghi della sua terra. L’evento si apre domenica con una mostra, a cui è abbinata una rappresentazione teatrale in programma il 7 aprile alle 15 e alle 17 al teatro Pedrazzoli, con replica il 13 aprile alle 17,30. Inoltre, il 14 aprile alle 11 e alle 16 è prevista una visita guidata alla mostra, che resta aperta fino al 9 giugno. Si tratta di una "festa" rappresentata da un "gioioso omaggio a una compaesana speciale".

"Non è infatti una semplice mostra, che peraltro non sarebbe esaustiva, visto che la vita di questa straordinaria fabbricese ha prodotto centinaia e centinaia di opere, poiché da sempre, per lei, l’arte è stata l’espressione migliore con cui conoscere e amare il mondo e con cui eternarlo", dice l’assessore Elisabetta Pozzetti. La "prof. Fantini" è stata impegnata in paese come guida nei tour culturali organizzati dalla biblioteca, come giudice nelle competizioni floreali di Idea Verde, componente della Commissione cultura del Comune, pittrice stimata e vincitrice pure di importanti rassegne. A La Leda è dedicato anche uno spettacolo di Rita Croce, che unisce la danza, la musica e la recitazione. Tra un’azione di danza e l’altra si inseriranno le incursioni letterarie interpretate da Elisa Lolli, ripercorrendo l’esistenza, vivace e avventurosa, di Leda Fantini.

Antonio Lecci