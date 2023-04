Il paese ha una piazza tutta nuova Ridisegnati luci, colori e viabilità

Concluso venerdì l’intervento di riqualificazione del centro di Vezzano che ha coinvolto piazza della Vittoria, piazza della Libertà e via Roma Sud. Riaperte ora le due piazze. I lavori sono stati eseguiti con il finanziamento della Regione nella misura del 70% del costo totale di 195mila euro. In piazza della Vittoria la riqualificazione ha riguardato l’abbattimento di muretti obsoleti e pericolosi nonché l’integrale sostituzione del vecchio parco giochi e implementazione dell’impiantistica con installazione di una torretta per la fornitura di corrente elettrica. Novità in piazza della Libertà con una diversa e più sicura viabilità con la necessità di modificare l’uscita da via Tintoria con obbligo di svolta a destra sulla statale.

L’assessore alle opere pubbliche Mauro Lugarini ha ringraziato la locale sezione Avis, le ditte Cartenplast, Cif, Latteria La Campola, Meltal-P, Pellegrini e Ferrari, Marmi Fontanelli "per lo sforzo economico fatto al fine di realizzare un’area per i più piccoli sicura e accessibile che ha permesso infatti anche l’acquisto di un’altalena inclusiva". Per il sindaco Stefano Vescovi il riassetto della "viabilità di piazza della Libertà e delle vie che ad essa conducono era necessario a causa dei frequenti sinistri verificatisi negli ultimi anni nell’intersezione di via Tintoria con la statale".

Nella ridefinizione della viabilità del centro è stata riportata la piazza a doppio senso di circolazione con possibilità d’immissione sulla SS63. Per garantire una chiara distinzione tra carreggiate, parcheggi e zona pedonale, si è deciso di utilizzare un effetto architettonico cromatico (urbanistica tattica) che rende le tre aree visibilmente definite grazie all’integrazione della segnaletica verticale con una segnaletica orizzontale colorata. All’interno della piazza creati due posteggi in più per un totale di 19 posti auto, di cui uno per disabili e un ‘posteggio rosa’. In piazza della Libertà tornerà il mercato al mercoledì. Potenziata l’illuminazione pedonale in via Roma Sud con l’installazione di ulteriori lampioncini di arredo. L’area pedonale che collega piazza della Libertà alla palestra è stata protetta da paletti ed evidenziata con una cromia rossa per aumentare la sicurezza.

Matteo Barca