Il paese in lutto a Guastalla per Lidia Bosi, moglie del compianto Luigi Pietri Vasto cordoglio a Guastalla per la scomparsa di Lidia Bosi, pensionata di 93 anni, conosciuta e stimata nella Bassa. I funerali si svolgeranno lunedì, partendo alle 9,45 dall'ospedale di Guastalla.