Il paese invoca il medico di base. Gattatico scoperto da oltre un anno

Manca il medico di base da oltre un anno: 2mila cittadini - quasi metà della popolazione di Gattatico - senza punto di riferimento. Raccolte in due giorni oltre 600 firme per chiedere fermezza "il ripristino, anche parziale per due pomeriggi la settimana, dell’ambulatorio ancora scoperto" a Taneto. Nulla è cambiato con l’entrata in servizio in marzo della dottoressa Francesca Varini: svolgerà la sua attività solo presso la medicina di gruppo "La Camelia" a Praticello. Più colpiti dal pesante disagio sono gli anziani e le persone senza mezzi di trasporto autonomi, oltre ai loro eventuali accompagnatori. Affollatissima l’altra sera nella sala civica di Taneto l’assemblea pubblica promossa dal comitato coordinato da Franco Bassi; presenti anche le responsabili del distretto Ausl Val D’Enza e il presidente de La Camelia. "Non abbiamo ottenuto alcuna risposta positiva alla nostra richiesta. È continuo smantellamento di un diritto fondamentale e costituzionale come quello alla salute - commenta Bassi - Le considerazioni fatte dai nostri interlocutori non hanno lasciato possibilità alcuna. Il rammarico più grande è di non essere riusciti a comprendere, dopo mesi di confronti e incontri, quali siano i reali impedimenti. Non è servita la volontà espressa da una cittadina di assumerci noi, come comunità, l’onere del primo anno di affitto dell’ambulatorio. Oppure l’Amministrazione comunale potrebbe assumersi parte dell’onere". "La carenza di medici" tra le spiegazioni date da Ausl, Comune e Camelia. "A Gattatico i medici sono quattro, quelli necessari, tutti concentrati a Praticello - ricorda Bassi - Taneto e Ponte Enza non sono servite da mezzi pubblici di collegamento. Temiamo che le difficoltà dii spostamento e di perdite di tempo, possano indurre i pazienti a rinunciare alle prestazioni, alla faccia delle parole spese durante pandemia sulla prevenzione e sulla necessità di diffondere capillarmente la medicina di base". Il Comitato ribatte anche all’obiezione che oggi i medici accettano l’incarico solo se in centri medici attrezzati: "L’apertura per due pomeriggi non inficerebbe il lavoro in equipe, gli aggiornamenti professionali e il supporto della segreteria, che opera tramite computer".