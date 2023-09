Il paese piange Gianluigi Liera a Guastalla - Stimato medico e autore di fiabe

Si sono svolti in forma strettamente privata i funerali del dottor Gianluigi Liera (foto), medico conosciuto e stimato, vinto dalla malattia. Fra pochi giorni avrebbe compiuto 64 anni. Abitava a Guastalla. Era specializzato in Chirurgia d’urgenza e pronto soccorso. Aveva lavorato pure al centro medico Città di Guastalla.

Si era laureato nel 1987 all’università di Modena, ottenendo poi la specializzazione in Chirurgia d’Urgenza e di Pronto Soccorso, con il massimo dei voti. Era impegnato pure come omeopata, nel campo delle medicine non convenzionali. Aveva lavorato al Policlinico di Modena e poi dipendente dell’ospedale di Guastalla, nel reparto di Chirurgia.

Amava anche scrivere: alcuni anni fa aveva infatti pubblicato un libro-racconto con illustrazioni, dal titolo ’Viaggio con i Kims sul pianeta Terra’. Si tratta di una fiaba moderna rivolta soprattutto ai giovani e alle nuove generazioni, una storia dedicata in particolare all’importanza del rispetto e della cura dell’ambiente e della natura. Il dottor Liera, originario di Pesaro, abitava a Guastalla con la moglie Rita e il figlio Stefano.