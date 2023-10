Il paese piange il 56enne Paolo Carrubbi

Un’ombra di profondo dolore si è diffusa fin da domenica scorsa sulla comunità di Carpineti, al diffondersi della notizia dell’improvvisa morte di Paolo Carubbi (nella foto) di 56 anni, appartenente ad una famiglia profondamente legata alla frazione di Marello, comune di Carpineti. Purtroppo Paolo Carubbi, sposato con due figlie, è stato trovato privo di vita domenica mattina in un bosco nei pressi del cimitero di Marola, poco oltre il Seminario.

A dare l’allarme sono state due persone che si erano recate nel bosco per raccogliere castagne. Immediato l’intervento dei dei sanitari della Croce Rossa però per Carubbi non c’era più nulla da fare, inutile anche tentare le manovre di rianimazione, il medico al seguito ha solo potuto constare l’avvenuto decesso. Sarà l’esame autoptico a stabilirne con esattezza le cause, sarà eseguito in questi giorni.

Paolo Carubbi, figlio di Fermo, noto partigiano e imprenditore reggiano morto alcuni anni fa, era l’unico maschio di quattro figli, lascia l’anziana madre e tre sorelle con le loro famiglie, ma lascia soprattutto nel profondo dolore la sua famiglia: la moglie con due figlie già grandi.

La famiglia Carubbi allargata, che oggi si trova ad affrontare un grave lutto, è molto nota a Carpineti ma anche a Reggio Emilia per essere una bella e grande famiglia molto legata a Marola.

Paolo Carubbi era conosciuto anche come professionista del settore della moda, lavorava per importanti aziende come la reggiana Max Mara o Trussardi e aveva una grande passione per lo sport: vela, moto e pallacanestro.

Settimo Baisi