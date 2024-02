Il paese progetta la sua nuova biblioteca La Biblioteca comunale "Carlo Levi" di Quattro Castella sta coinvolgendo la comunità in un percorso di progettazione partecipata per creare una nuova Biblioteca-Polo culturale. Incontri, visite guidate e laboratori con esperti sono in programma. La biblioteca ha registrato un aumento dei prestiti e ha organizzato numerosi eventi per coinvolgere il territorio.