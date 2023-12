Il paese si divide sulla sentenza: "Come mai quelle assoluzioni?". La comunità pachistana delusa

Amarezza e delusione tra la gente di Novellara, all’indomani della sentenza di primo grado per l’omicidio di Saman Abbas. Dopo l’enorme attenzione mediatica attorno a questo caso, in molti si aspettavano una sentenza diversa. Davanti alle locandine dei giornali ci si confronta in un dibattito che va oltre la decisione dei giudici. C’è chi è convinto della "sentenza politica". "E’ stata esclusa l’ipotesi di un clan familiare unico dietro la morte di quella ragazza. Se tutti hanno partecipato in qualche modo al delitto, fuggendo dopo quel grave fatto, perché ci sono due ergastoli, una pena bassa e addirittura due assoluzioni?", commentano Davide e Salvatore, pensionati, con il Carlino tra le mani. Anche Silvano De Pietri, scultore in pensione che a Saman ha dedicato un ritratto su legno, è lapidario: "Temo che possa finire in una bolla di sapone. Non capisco le due assoluzioni dei cugini. Ma non c’erano anche loro la sera dell’omicidio della ragazza? Non credo sia stata fatta vera giustizia. E in appello si rischia di vedere calare ulteriormente le condanne".

Tra la gente di Novellara c’è voglia di commentare, ma molti preferiscono restare nell’anonimato. Tra gli stranieri – pakistani compresi – tanti preferiscono tacere. "Non abbiamo nessun commento. Di questa storia si è parlato fin troppo", dicono alcuni uomini stranieri seduti su una delle panchine di piazza Unità d’Italia. Cristina Fantinati, imprenditrice e da tempo consigliere comunale, si dice "delusa" dalla decisione dei giudici: "Le sentenze vanno rispettate, per carità. Ma credo che ci siano delle situazioni da rivedere. I cugini assolti non sono stati trovati a casa loro, tranquilli nella loro quotidianità. Erano scappati, come i genitori di Saman condannati all’ergastolo. Li hanno trovati all’estero, tra Francia e Spagna, da latitanti. Non capisco l’assoluzione. Possibile che non sia emersa alcuna colpa? Capisco invece la condanna mite per lo zio: forse ha prevalso il fatto di aver collaborato con la giustizia, permettendo di scoprire la tomba della ragazza".

Tra i novellaresi restano poi molti interrogativi: si è valutato adeguatamente l’operato dei servizi sociali? Si è verificato se i rischi per la sicurezza di Saman, quando era ancora in vita, sono stati sottovalutati? Perché il fratello, che ha comunque partecipato all’operazione generale della famiglia, non è stato neppure imputato al processo? Nel dibattito interviene anche Alì Zulificar, pakistano da 35 anni in Italia, portavoce di un gruppo di connazionali della Bassa: "Condanniamo con forza il gesto di Shabbar Abbas, della moglie e della famiglia, che ha portato alla morte di Saman. Non si tratta di questione di cultura. Anche da noi, in Pakistan, questi gesti sono puniti dalla legge. Io ho tre figli: fra loro anche una ragazza coetanea di Saman. Ma è libera di fare le sue scelte, di frequentare chi vuole, di vestirsi senza velo o altri abiti del nostro Paese d’origine".

Antonio Lecci