Il paese si veste a festa: una giornata a tema su Il Signore degli Anelli

"Quando oscuri mali si risvegliano nell’ombra, antiche creature che vegetavano sonnacchiose possono risvegliarsi nella foresta per contrastarlo. Un pastore degli alberi marcerà, pronto a fare ciò che è necessario...". È la suggestiva presentazione dell’International Hobbit Day, evento fantasy che animerà la giornata di sabato 28 richiamando al Multiplo di Cavriago centinaia di appassionati del leggendario mondo creato da Tolkien, tutti rigorosamente abbigliati con le vesti degli abitanti della Contea, ma anche da Elfi, Nani o uomini. Giochi e dibattiti, stand a tema e musica, tiro con l’arco e arti magiche, laboratori, senza dimenticare il buon cibo… Il titolo di questa edizione - la settima - è "Una luce contro l’oscurità". La giornata prenderà il via a Reggio, allo Spazio Culturale Orologio (via Massenet 17), con il raduno dei partecipanti e dalle 8,30 una marcia verso Cavriago. Contea Accento (organizzatrice) consiglia di portare con sé una colazione da viaggio. Dalle 10 al Multiplo si svolgerà una narrazione itinerante per bambini e famiglie. Quindi fino al tramonto nel grande parco trasformato in Terra di Mezzo un gruppo di illustratori darà vita a personaggi e artefatti del mondo di Arda. Ai tavoli gli artisti Francesco Faccia, Claudio Fontanesi, Lorenzo Fornaciari, Giulia Iori e Tommaso Ronda. In uno stand un’esponente della più antica razza tra i figli di Iluvatar, l’elfa Anthea, leggerà il futuro nelle carte. Dalle 10 gli Arcieri della Notte insegneranno le basi del tiro con l’arco elfico, mentre insieme a Luca Torreggiani si potrà imparare a suonare tamburi di guerra con il laboratorio di percussioni "Drum circle". Si potrà anche partecipare ad atelier a cura de "Il Filo che Unisce". Per chi volesse mangiare, saranno presenti il Georgette Foodtruck e uno stand del Birrificio del Ducato. Nel pomeriggio i musici e gli sbandieratori della Contrada Monticelli si uniranno alla festa. Dalle 15, saranno allestiti tavoli con giochi di ruolo per divertirsi insieme, accompagnati dai maestri di "Come la Sfoglia" e la "Gilda dei Bardi". Tra le conferenze, si segnala quella delle 15: "La paura nel mondo di Arda", con gli esperti delle opere tolkieniane Paolo Nardi, Luca Manini, Matteo Debenedittis e Mattia Asti. La casa editrice "Linee Infinite", con una selezione di opere emergenti, insieme agli autori racconterà come nasce un testo fantasy, mentre nello stand della Giocolibreria Semola si troverà un’accurata selezione di volumi e dei migliori giochi da tavolo presenti oggi sul mercato.

Infine, dalle 19 i Level Ensemble eseguiranno dal vivo brani dalle colonne sonore dei film del "Signore degli Anelli". La Giornata internazionale dell’Hobbit è stata istituita nel 1978 dall’American Tolkien Society, nel giorno i cui sarebbero nati Frodo e Bilbo Baggins, protagonisti de "Lo Hobbit" e "Il signore degli anelli". Il più famoso dei libri inizia proprio il 22 settembre con il compleanno di Bilbo.

Francesca Chilloni